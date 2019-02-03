شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يزاحم اليونايتد علي ديفيد بروكس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعربت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن أهتمام نادي توتنهام هوتسبير بلاعب وسط بورنموث، والتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة: يجهز توتنهام 50 مليون إسترليني، من أجل التوقيع مع ديفيد بروكس لاعب بورنموث، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت: ان اللاعب يجذب إهتمام مانشستر يونايتد، ويعد أحد أهدافه من أجل تعويض خوان ماتا المحتمل خلال الصيف المقبل مجانًا.

وأنضم اللاعب الويلزي البالغ من العمر 21 عامًا، لصفوف بورنموث في الصيف الماضي قادمًا من شيفيلد يونايتد، وقدم أداءً مميزًا جعله مطمع للعديد من اندية القمة في البريميرليغ.

وسجل اللاعب مع بورنموث 6 أهداف، وصنع 4 أهداف، في أول مواسمه بالبريميرليغ.

ويغيب بروكس عن فريقه لمدة شهر بسبب الإصابة في الكاحل لمدة 4 أسابيع، التي حدثت له في مباراة تشيلسي في الدوري الانجليزي، والذي ساهم في فوز فريقه برباعية نظيفة.