الزمالك يخسر برباعية أمام رابع الدوري الكيني

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تحرير:علي الزيني ٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
افتتح فريق الزمالك مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بخسارة قاسية أمام نظيره جورماهيا الكيني، بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد موي ستاديوم، ضمن مواجهات في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة. البداية جاءت قوية من جانب لاعبي الفريقين، ونجحوا في افتتاح تسجيل الأهداف عن طريق إبراهيم حسن، في الدقيقة السابعة، بعدما استقبل الكرة المرتدة من دفاعات جورماهيا، بتسديدة قوية داخل الشباك، وأدرك تويسينجي هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، بعد هجمة منظمة بين لاعبي جورماهيا.
وفي الدقيقة 38 عاد توسينجي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما تلقى عرضية لعبها برأسية في الشباك، وفي الدقيقة 44 انطلق ابراهيم حسن بالكرة وأطلق تسديدة قوية اصطدمت بالحارس، وسكنت الشباك . وفي بداية الشوط الثاني، كاد الزمالك أن يسجل الهدف الثالث، لكن فشل بوطيب في التعامل مع عرضية المنطلق كهربا،
وفي الدقيقة 38 عاد توسينجي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما تلقى عرضية لعبها برأسية في الشباك، وفي الدقيقة 44 انطلق ابراهيم حسن بالكرة وأطلق تسديدة قوية اصطدمت بالحارس، وسكنت الشباك .
وفي بداية الشوط الثاني، كاد الزمالك أن يسجل الهدف الثالث، لكن فشل بوطيب في التعامل مع عرضية المنطلق كهربا، في الدقيقة 48، ومن ضربة رأس جديدة، استغل جورماهيا تمركز خاطئ لدفاع الزمالك، وأحرز نيكولاس الهدف الثالث في الدقيقة 51 .
وكاد الزمالك أن يرد بهدف تعادل سريع عن طريق كهربا، لكنه تعامل مع الكرة برعونة، وفي الدقيقة 90 اختتم دينيس اوليش رباعية جورماهيا بعدما انفرد بالحارس جنش وراوغه وسدد الكرة داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز جورماهيا 4-2.
يذكر ان فريق جورماهيا الكيني يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الكيني بعد ماذاري يونايتد وبانداري وتوسكر.
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