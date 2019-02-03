الامارات | اتحاد كلباء يجدد عقد جوجاك حتى نهاية موسم 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يجدد عقد جوجاك حتى نهاية موسم 2020 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم مساء اليوم عن تجديد عقد محترفها الدولي المجري بالاس جوجاك لموسم أخر لتمثيل النمور في الموسم بعد الحالي في دوري الخليج العربي، وحتى نهاية موسم 2020.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء محمد عبيد اليماحي للامارات اليوم: تجديد عقد جوجاك يأتي تثمينا لما قدمه من مستوى فني مميز ومستقر وهذا التجديد ايضا هو رسالة للمحترفين الاخرين وجميع اللاعبين بأن التإلق في الملعب وبما يساهم بتحقيق الانتصارات سيقود لتجديد عقودهم هم ايضا.
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