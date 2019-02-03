شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام «لطفي» و«محارب» و«حمدي» في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك حمدي فتحي، وإسلام محارب، وعلي لطفي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، في مران الفريق الذي أقيم اليوم، الأحد، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل، في الدوري.

وتعافى الثلاثي من الإصابة التي لحقت به، حيث اشتكى محارب من إصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض لطفي إلى كدمة في الكتف، فيما اشتكى حمدي فتحي من إصابة في العضلة الضامة.

وشارك الثلاثي في المران البدني والتقسيمة التي أجراها الجهاز الفني، واطمأن خلالها الجهاز على جاهزية بعض اللاعبين.