شكرا لقرائتكم خبر عن المعز علي يدخل دائرة اهتمام ميلان وروما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت تقارير صحفية إيطالية، صادرة اليوم الأحد، عن أن أندية من الكالتشيو تهتم بضم المهاجم القطري المعز على.

أصبح المعز على، صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي أحرزها لاعب واحد بنسخة واحدة بإجمالي 9 أهداف.

كما عادل رقم على مبخوت الإماراتي وناوهيرو تاكاهارا الياباني برصيد 9 أهداف كثالث أفضل هداف في تاريخ كأس آسيا، بعد على دائي الإيراني بـ 14 هدفا ولي دونغ غوك الكوري الجنوبي بـ10 أهداف.

وأفاد موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، بأن هداف المنتخب القطري المعز العلي، دخل محل اهتمام العملاق الإيطالي ميلان وكذلك ذئاب روما.

وفي نفس الصدد، أشارت لشبكة «فوكس سبورتس» إلى أن المعز على سوف يحصل على عروض كبيرة من الأندية الأوروبية خاصة مع اقتراب كأس العالم 2022.

وتوج المنتخب القطري بالبطولة بتشكيلة شابة يقودها المدرب الإسباني، فليكس سانشيز، بعد أن حقق سبعة انتصارات على كل من لبنان، كوريا الشمالية، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية والإمارات في نصف النهائي بأربعة أهداف، واليابان في النهائي بثلاثة أهداف لهدف، ليقصي خلال البطولة ثلاثة أبطال سابقين لأمم آسيا هم «السعودية، واليابان، والعراق».

ويعتبر منتخب قطر الأول عالمياً من حيث عدد مرات الفوز المتتالي، حيث حقق 7 انتصارات متتالية في سابقة تاريخية بالنسبة للمنتخبات حول العالم.

ويلي قطر في أطول سلسلة انتصارات متتالية للمنتخبات حاليا: البرازيل «6»، كندا «4»، كوبا «4»، مصر «4»، إنجلترا «3»، السنغال «3»، كوراساو «3».