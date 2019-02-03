شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «كاف» يزور نادي المقاولون العرب استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

زاروفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» اليوم الأحد، برفقة هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد فضل، مدير اللجنة المنظمة للبطولة، نادي المقاولون العرب الرياضي، وذلك بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وجاءت الزيارة لتفقد المنشآت الرياضية بالنادي (الملعب الرئيسي- الملعب الفرعي- غرف تغيير الملابس للاعبين- صالات الجيم- السونا والجاكوزي- استراحات اللاعبين).

وكان في استقبال الوفد يسري الباجوري، المدير التنفيذي لنادي المقاولون العرب.