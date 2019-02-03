أجويرو ينفرد بلقب الأسرع في البريميرليج

نجح النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، في افتتاح أهداف مباراة فريقه أمام آرسنال في المباراة المقامة حاليا على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
وجاء هدف أجويرو في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ليربك حسابات الفريق الضيف.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن أجويرو نجح في تسجيل أسرع هدفين هذا الموسم في آخر مباراتين، أمام نيوكاسل بعد 24 ثانية، واليوم أمام آرسنال بعد 46 ثانية.
ويسود التعادل الإيجابي، حاليًا بين مانشستر سيتي وآرسنال بنتيجة (1-1)، بعد تسجيل لوران كوسليني هدف التعادل للمدفعجية.
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