مانشستر يونايتد ينجو من فخ ليستر بهدف راشفورد

استطاع مانشستر يونايتد أن يحقق فوزًا مهمًا على ليستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة من المباراة، ليرتفع رصيد اليونايتد إلى 48 نقطة في المركز الخامس في انتظار نتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، بينما توقف رصيد ليستر عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

أول تهديد في المباراة كان عن طريق ليستر سيتي، بعد ركنية نفذها ماديسون في الدقيقة الثالثة من المباراة على رأس المتقدم إنديدي، الذي سددها بجوار القائم الأيسر لمانشستر يونايتد.

ليرد عليه اليونايتد بكرة خطيرة في الدقيقة الرابعة من المباراة، بعد تقدم من لوك شو من الجبهة اليسرى، وإرسال عرضية رائعة على رأس راشفورد الذي سدد الكرة فوق عارضة ليستر سيتي.