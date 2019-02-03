راشفورد يكتب اسمه فى سجلات تاريخ مانشستر يونايتد

دخل ماركوس راشفورد سجلات تاريخ نادى مانشستر يونايتد بعدما تواجد فى التشكيلة الأساسية للفريق ضد ليستر سيتى، فى المباراة التى تجمعهما اليوم على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وبات ماركوس راشفورد ثانى أصغر لاعب فى تاريخ مانشستر يونايتد يصل إلى 100 مباراة فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بعد الأسطورة الويلزية رايان جيجز.

وسجل ماركوس راشفورد 25 هدفاً وصنع 15 هدفاً آخر على مدار مسيرته بمسابقة الدورى الإنجليزى.

التشكيلة الأساسية لنادى مانشستر يونايتد فى مباراة ليستر سيتي جاءت كالتالى: دى خيا فى حراسة المرمى، يونج، ليندلوف، بايلى، شاو، ماتيتش، هيريرا، بوجبا، لينجارد، راشفورد، وأليكسيس سانشيز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الـ 11 برصيد 32 نقطة