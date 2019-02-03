مفاجآت في قائمة ريال مدريد في مواجهة ألافيس

قئام المدير الفني لريال مدريد سانتياجو سولاري، بإعلان قائمة الفريق لخوض مواجهة ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الاسباني.

وقرر سولاري استبعاد توني كروس وكارفاخال وإبراهيم دياز وفالفيردي، لأسباب فنية، بينما يغيب فاران للإيقاف، ولوكا زيدان وفاييخو، للإصابة.

فيما شهدت القائمة عودة ماريانو دياز، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.

خط الدفاع: راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون، خافي سانشيز.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، وسيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو دياز، بنزيما، بيل، فاسكيز، وفينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة، بينما يأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز السادس برصيد 32 نقطة.