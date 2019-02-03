مشاركة راموس أمام ألافيس مقلقة لسولاري

وضع نجم ريال مدريد، مدرب الملكي، سانتياجو سولاري في حيرة كبيرة، قبل مواجهة الميرنجي، مساء اليوم الأحد، مع ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مشاركة المدافع سيرجيو راموس اليوم ستكون مُخاطرة كبيرة، لأنه حال تلقيه بطاقة صفراء سيغيب عن ديربي مدريد، ضد الجار اللدود أتلتيكو، يوم السبت المقبل.

ويغيب رافائيل فاران عن مباراة اليوم بداعي الإيقاف، ولذلك أصبح سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق في موقف صعب جدًا.

وأضافت الصحيفة: "خافي سانشيز من الممكن أن يلعب اليوم ضد ألافيس، وكاسيميرو من الممكن أن يكون اختيارا ثانيا لمركز قلب الدفاع".

وأشارت إلى أن الأمور تزداد صعوبة على سولاري، الذي يسعى لإراحة بعض اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس الملك، يوم الأربعاء المقبل أمام برشلونة