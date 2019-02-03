إنتر ميلان يرفض ضم النجم الجزائري

رفضت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضم أحد نجوم الكرة العربية والجزائرية ، في الصيف المقبل.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن وكلاء الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو عرضوا اللاعب على إدارة إنتر ميلان.

وأوضح الموقع الإيطالي أن براهيمي ليس من ضمن أولويات إنتر ميلان، لدعم هجوم الفريق في الصيف المقبل.

ولفت إلى أن النيراتزوري يفضل بيع الكرواتي إيفان بيريسيتش في الصيف، ثم شراء عقد المعارين الإيطالي ماتيو بوليتانو والسنغالي كيتا بالدي بشكل نهائي.

يشار إلى أن عقد براهيمي مع بورتو ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي كان سينتقل إلى إنتر ميلان بشكل مجاني ودون الرجوع إلى ناديه البرتغالي.