موناكو يعود للإنتصارات في الدوري الفرنسي مع مدربه الجديد

استفاق فريق موناكو ويعود للانتصارات وتغلب على ضيفه تولوز 2 /1 السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وفي مباريات أخرى فاز رين على اميان 1 /صفر وانجيه على ديجون 1 /صفر.

وعلى ملعب لويس الثاني تقدم ألكسندر جولوفين بهدف لموناكو في الدقيقة 15 ولكن كريستوفر جوليان أدرك التعادل لتولوز في الدقيقة 20.

وتقمص نجم الوسط الإسباني سيسك فابريجاس دور البطولة وسجل هدف الفوز لموناكو في الدقيقة 62.

وحقق موناكو فوزه الأول منذ الفوز على ملعب اميان 2 /صفر في الرابع من ديسمبر الماضي.

ورفع موناكو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث من القاع وتوقف رصيد تولوز عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.