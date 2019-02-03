أبرز العناوين التي جاءت في صدر الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية:

ديلي ميل:

هيجواين ينقذ ساري

افتتح جونزالو هيجواين أهدافه مع تشيلسي بعدما سجل ثنائية خلال مواجهة الفريق مع هيدرسفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ثنائية هيجواين ساهمت في تفوق كاسح لتشيلسي بخماسية نظيفة، ليرفع الضغط عن ماوريسيو ساري المدير الفني بعد الخسارة الثقيلة الماضية أمام بورنموث.

موسمه مهدد

أصبح موسم جاك ويلشير لاعب وستهام يونايتد مهددًا بالانتهاء سريعًا بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال الفترة الماضية.

ويلشير الذي لعب خمسة مباريات فقط خلال الموسم الجاري مع وستهام، وغاب عن 18 مواجهة، يبدو أنه غير قادر على العودة حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

ميرور:

روني يختار

اختار واين روني، اللاعب الذي يعد من بين أفضل من لعب إلى جانبهم خلال مسيرته الكروية، بعدما قضى فترات طويلة إلى جانب زالاتان إبراموفيتش، بول سكولز، ريان جيجز، وكريستيانو رونالدو.

روني أكد على أن الأرجنتيني لوشيانو أكوستا زميله في فريق دي سي يونايتد، يعد من بين من الأفضل الذي لعب إلى جوارهم في جميع الملاعب.

ذا صن:

خداع بيريزيتش

يرى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان، أن لاعبه الكرواتي إيفان بيريزيتش خدع في عرض انتقاله إلى صفوف أرسنال خلال يناير الماضي.

وقال المدرب الإيطالي: "هذه الأشياء تحدث في فترات الانتقالات، اللاعب تلقى عرضًا رائعًا، ولكنه اكتشف بعد ذلك أنه غير حقيقي، لقد خُدع ولكنه عاد لترديباتنا وسيكون في أفضل حال".

90 مليون لسانشو

يرغب نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع جادون سانشو موهبة نادي بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يونايتد أبدى استعدادًا لدفع 90 مليون جنيه إسترليني لبروسيا دورتموند من أجل الحصول على توقيع سانشو، الذي ترغب عدة أندية أخرى في التعاقد معه.

الصحافة الإسبانية:

ماركا:

أوديجارد يتحدث عن تجربته تحت قيادة زيدان

تحدث مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار لفيتيس أرنهايم الهولندي، عن تجربته خلال تواجد الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات أوديجارد، والذي ذكر خلالها بأن وجود زيدان كمدرب كان أمراً لطيفاً للغاية، لكنه لم يكن جيداً على مستوى ثقته كلاعب في نفسه.

وأوضح، أنه كان بإمكانه الذهاب إلى العديد من الأندية، لكن ريال مدريد كان حلما بالنسبة له.

وأشار إلى أن ريال مدريد هو أكبر ناد في العالم لذلك كان أفضل خيار بالنسبة له، لافتا أنه هناك تدرب مع الفريق الأول ولعب مع كاستيلا تحت قيادة زيدان.

وتابع: "كان الانتقال إلى العاصمة الإسبانية في مثل هذا العمر هو قرار كبير للاعب، ذهبت إلى مدريد مع والدي، الذي كان سائقي، لكن والدتي بقيت في النرويج مع شقيقتي".

واتم تصريحاته:" لقد تم فصل عائلتنا لعدة سنوات بعد الانتقال لريال مدريد، وكان ذلك بمثابة تضحية، ولم يرغب والدي في السفر بمفردي لأنني كنت في سن المراهقة ".

آس:

إصابة ميسي

تعرض النجم الأرجنتين ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام فالنسيا بالدوري الإسباني، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

وكشفت الصحيفة، أن ميسي تعرض لإصابة في فخذه في المباراة التي تعادل فيها برشلونة 2-2 مع فالنسيا في الجولة الـ 22 بالدوري الإسباني.

وأوضحت أن ميسي سيخضع لفحص طبي لتحديد حجم إصابته، رغم أنه جاهزًا لمواصلة اللعب مع الفريق الكتالوني.

ومن جانبه أكد النادي أن تعرض ميسي لإصابة بسيطة، لكن لا شيء خطير ولن يخضع لاختبارات، حيث من المقرر أن يذهب للتدريب كالمعتاد يوم الاثنين المقبل.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء بملعب كامب نو، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

موندو ديبورتيفو:

كورتوا: من المؤسف أن يكون جماهير أتليتكو مدريد ضدي

أعرب البلجيكي ثيبوت كورتوا، حارس ريال مدريد، عن أسفه أن يكون ضد جماهير أتليتكو مدريد، مؤكدا أنه كان قد اعطاهم كل شيء، لكنه لم يتسطع تفويت فرصة الانتقال لريال مدريد.

وترك حارس مرمى ريال مدريد ثيبوت كورتوا نادي تشيلسي هذا الصيف للانضمام للفريق الأبيض، بعدما كان قد لعب لفريق العاصمة الإسبانية أتليتكو مدريد في وقت سابق.

ونشرت الصحيفة تصريحات الحارس البلجيكي خلال مقابلة مع صحيفة هيت نيوسبلاد البلجيكية، حيث قال: "من المؤسف أن يكون مشجعو فريق أتلتيكو الآن ضديً".

وأضاف: "يتخذ اللاعبون القرارات وفقًا لمسيرتهم المهنية، لقد أمضيت ثلاث سنوات رائعة مع أتليتكو مدريد، لكن الآن هناك فصل آخر".

وتابع: "اذا كان هناك أحد الجماهير يرغب في البصق علي وانا في استاد بلدي فانا لا اهتم بذلك، إذا كان هذا يجعله سعيدًا، وإذا أرادوا رمي الأشياء على رأسي الأسبوع المقبل، فلن يؤثر علي في الملعب".

وعن تعاقد ريال مدريد مع زميله في المنتخب البلجيكي هازارد، لاعب تشيلسي، أشار إلى أن تفضيل هازارد على نيمار او العكس يعود لإدارة ريال مدريد، لكنه بالتأكيد يرغب في تواجد هازارد معه في الفريق.

الصحافة الإيطالية:

توتو سبورت:

هامسيك يرغب في الرحيل

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي، أن الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك يرغب في الرحيل عن الفريق.

أنشيلوتي قال في تصريحات نقلتها للصحيفة، إن صاحب الـ31 عامًا يرغب في قبول العرض الصيني حيث من المحتمل أن يرحل خلال الساعات المقبلة.

مارسليو يسير على خطى رونالدو

ذكرت الصحيفة أن الظهير البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد، يرغب في الرحيل عن النادي الملكي والانتقال ليوفنتوس مثلما فعل زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وكشفت الصحيفة أن إدارة اليوفي عرضت 12 مليون يورو راتبًا سنويًا لمارسيلو، كما ستقدم عرضًا يقدر بـ45 مليون يورو لريال مدريد مقابل التخلي عن صاحب الـ30 عامًا.

لاجازيتا دييلو سبورت:

سباليتي يرد

رد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان حول الأنباء التي ترددت بشأن اقتراب أنطونيو كونتي من قيادة النيراتزوري خلال الفترة المقبلة.

وقال سباليتي في تصريحات نقلتها الصحيفة، :"كونتي يستطيع الذهاب لأي مكان، صحيح أن ماروتا (المدير الرياضي للإنتر) يريد البحث عن الأفضل للنادي، لكن أنتم تتحدثون عن عمل غير احترافي".

مواجهة روما ليس بالسهل

قال جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان، إن مواجهة روما لن تكون سهلة، مشددًا أن خسارة الذئاب من فيورنتينا (7-1) ليست مؤشر حول تراجع فريق العاصمة.

وأضاف :"مباراتنا أمام روما ستكون قوية، روما فريق قوي للغاية، لكننا عازمون على تقديم مباراة قوية أمامهم".

الصحافة الفرنسية:

ليكيب:

أخيرا.. موناكو يفوز على ملعبه

فاز موناكو على ضيفه تولوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "لويس الثاني"، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الفرنسي.

وبات هذا الانتصار هو الأول لموناكو على ملعبه منذ خمسة أشهر، وتحديدًا منذ الفوز على لوريان يوم 19 ديسمبر الماضي بنتيجة (1-0) في كأس الرابطة.

موناكو الذي استعان بمدربين اثنين هذا الموسم رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ18 بجدول ترتيب "ليج آ"، بينما تجمد تولوز عند 26 نقطة بالمرتبة الـ14.

فرانس فوتبول:

أول أهداف فابريجاس

تقمص نجم الوسط الإسباني سيسك فابريجاس دور البطولة مع موناكو بعدما سجل هدف الفوز لفريقه على تولوز في الدقيقة 62 من عمر المباراة مساء السبت.

وبات هذا الهدف هو الأول لصاحب الـ31 عامًا بقميص ناديه الجديد موناكو.

وكان فابريجاس انضم إلى موناكو قادمًا من نادي تشيلسي بعقد مدته ثلاثة أعوام ونصف العام خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

الصحافة الألمانية:

بيلد:

تعثر بايرن ودورتموند

تعثر فريقا بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ خارج الديار في رحلة الصراع على لقب الدوري الألماني.

وتعادل دورتموند المتصدر مع مضيفه أينتراخت فرانكفورت (1-1)، بينما خسر بايرن حامل اللقب على يد مضيفه باير ليفركوزن (3-1).

وبهذه النتائج، رفع دورتموند رصيده إلى 49 نقطة في صدارة البوندسليجا، بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف الذي رفع رصيده لـ42 نقطة.

دير شبيجل:

حارس نورنبيرج يفقد الوعي ويستكمل المباراة!

اضطر الألماني كريستيان ماثينيا حارس مرمى نورنبيرج لاستكمال مباراته فيردر بريمن التي انتهت بالتعادل (1-1) حتى الدقيقة الأخيرة رغم تعرضه لإصابة قوية.

ماثينيا فقد الوعي لفترة قصيرة بعد التحام قوي عقب ضربة ركنية في الدقيقة الـ60 في الوقت الذي كان قام فيه المدرب ميشيل كولنر بتغيير لاعبَين باللقاء.

ظل الحارس في الملعب رغم وجود بديله وأكمل المباراة حتى النهاية، حيث اتخذ المدرب قرارا صعبا لكنه ناجح بالإبقاء على الورقة الأخيرة تحسبا لتغييره.