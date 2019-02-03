مواجهة مثيرة بين مان سيتي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

يحاول مانشستر سيتي الحفاظ على آماله فى الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم عندما يستضيف أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب أمس على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وخسر مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 2، بينما تغلب أرسنال على كارديف سيتي بالنتيجة ذاتها.

ويدرك مانشستر سيتي أن الهزيمة في مباراة اليوم ضد أرسنال ستصعب كثيراً من مهمته في الحصول على اللقب حيث سيمنح الفرصة أمام ليفربول لتوسيع الفارق إلى 8 نقاط حال نجاح "الريدز" في تحقيق الفوز على وست هام يونايتد في المباراة التي تجمعهما غداً الأثنين بملعب "لندن" الأولمبي.

أما أرسنال فيسعى للثأر من مانشستر سيتي بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الاولى بهدفين دون مقابل، بجانب حصد النقاط الثلاث للبقاء في صراع المنافسة على التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا