تعرف جدول ترتيب الدوري الإنجليزى بعد مباريات السبت

استعاد تشيلسي المركز الرابع مساء السبت عقب فوزه الكبير على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر برصيد 61 نقطة. كما ارتقى توتنهام هوتسبير للوصافة مؤقتا بفوز صعب حققه على نيوكاسل يونايتد 1-0 ، ليصل إلى النقطة 57 بفارق نقطة عن السيتي صاحب المركز الثالث الذى لديه مواجهة صعبة اليوم الأحد ضد أرسنال. وجاءت نتائج مباريات اليوم على النحو التالى: وسيلعب المتصدر ليفربول ضد وست هام يونايتد فى ختام الجولة مساء الاثنين، بينما يلعب السيتي ضد أرسنال ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليستر سيتي.

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