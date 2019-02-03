ميسي مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

تلقت جماهير برشلونة، صدمة مفزعة، بسبب إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي تعرض لها في مباراة فالنسيا، مساء اليوم السبت.

وفقد برشلونة نقطتين ثمينتين بالتعادل مع ضيفه فالنسيا بنتيجة (2-2) على ملعب "كامب نو" في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

أحرز ليونيل ميسي هدفي برشلونة في الدقيقتين (39 و64)، بينما سجل كيفين جاميرو وداني باريخو هدفي فالنسيا في الدقيقتين (24 و32).

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، أن ميسي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، لتصبح مشاركته الأربعاء المقبل، في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا محل شك.

وحملت الدقيقة 69 من زمن المباراة، تدخلًا عنيفًا من توني لاتو لاعب فالنسيا على ميسي، الذي سقط على الأرض وخرج من الملعب لتلقي العلاج.

وعاد بعدها النجم الأرجنتيني لاستكمال المباراة، وسط تحية كبيرة وتصفيق من قبل الجماهير الموجودة في "كامب نو".

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 50 في المركز الأول، فيما صعد فالنسيا للمركز السابع بعدما وصل للنقطة 30.