شكرا لقرائتكم الأهلي يحشد نجومه لمواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الجهاز الطبى فى شفاء ثلاثى الأهلى حمدي فتحي وإسلام محارب والحارس علي لطفي بعدما حلت بهم لعنة الاصابة ضمن فيروس ضرب لاعبو الأحمر على مدار الأشهر الماضية.

وشارك الثلاثى فى التدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة انبى فى المباراة التى ستقام بينهما بعد غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الدورى الممتاز، وتعافى الثلاثي من الإصابة التي لحقت به، حيث اشتكى محارب من اصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض لطفي إلى كدمة في الكتف، فيما اشتكى حمدي فتحي من اصابة في العضلة الضامة، وشارك الثلاثي في المران البدني والتقسيمة التي أجراها الجهاز الفني، واطمأن خلالها الجهاز على جاهزية بعض اللاعبين.

على صعيد متصل، عقد مارتن لاسارتي المدير الفني محاضرة فنية للاعبين بأرض الملعب، واستغرقت المحاضرة عدة دقائق طالب فيها اللاعبين بغلق الملف الإفريقي والتركيز في مباراة الفريق المقبلة.

وأدي أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق تدريباته التأهيلية ، حيث خضع الجوكر للتدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب ، وأدي رمضان صبحي تدريباته التأهيلية علي هامش المران، ويعاني رمضان صبحي من شد في العضلة الأمامية غاب على إثرها عن مباراة الفريق الماضية أمام سيمبا التنزاني.

كما خضع لاعبو الأهلى الأساسيين لتدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال سباستيان، يأتى ذلك للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، وعدم تعرضهم للاجهاد فى ظل تلاحم المباريات التي يخوضها الفريق الأحمر، ويستعد الأهلى لمواجهة انبى المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت فى الدورى الممتاز.