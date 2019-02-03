شكرا لقرائتكم حسام الحاج على: ما حدث للزمالك أمام جورماهيا مر به الأهلى الموسم الماضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام الحاج على المحلل الكروى الشهير أن الهزيمة التى تلقاها نادى الزمالك أمام جورماهيا الكينى فى مستهل مشوار الفريق بمسابقة الكونفيدرالية الافريقية طبيعية. أضاف حسام الحاج على عقب انتهاء المباراة اليوم أن الأهلى سبق وأن تلقى الخسارة فى المرحلة الأولى من دور المجموعات الموسم الماضى وهو متصدر الجدول ووصل بعدها الى المباراة النهائية، وهو أمر يتكرر مع الزمالك فهو متصدر جدول ترتيب الدورى المصرى حاليًا. وتلقى الزمالك خسارة قاسية بأربعة أهداف لهدفين فى المواجهة التى جمعتهما فى العاصمة الكينية نيروبى بأربعة أهداف لهدفين. ويتزيل الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة للمسابقة بهذه الخسارة التى تعرض لها.

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