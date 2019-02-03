شكرا لقرائتكم فيديو.. السيتى يضرب أرسنال فى الشوط الأول بهدفين لهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفوق مانشستر سيتي على ضيفه فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف، مع نهاية الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب "الاتحاد"، فى قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

باغت المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو دفاعات أرسنال مبكرا بتسجيله أول أهداف مانشستر سيتى بعد مرور 46 ثانية فقط على إنطلاق المباراة، ليصبح أول لاعب فى تاريخ البريميرليج يسجل هدف فى الدقيقة الأولى فى جولتين متتاليتين.

ولكن نجح المدافع لوران كوسيلنى فى إدراك هدف التعادل لفريق أرسنال فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء، من ضربة رأسية مستغلا عرضية زميله الإسبانى ناتشو مونريال.

وعاد أجويرو ليسجل ثانى أهداف السيتي فى الدقيقة 44 من زمن المباراة، بعد متابعته لعرضية رحيم سترلينج فى مرمى أرسنال، لينتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2 – 1.

يذكر أن النجم المصرى محمد الننى يجلس على مقاعد بدلاء فريق أرسنال خلال موقعة اليوم، بعد أن شارك أساسيا فى مباراة الجولة الماضية أمام كارديف سيتي، والتى انتهت بفوز الجانرز 2 – 1.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 47 نقطة.