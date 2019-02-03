شكرا لقرائتكم رئيس الهيئة العامة للرياضة يلتقي الفواز وأعضاء الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الأحد، قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعددا من أعضاء مجلس الاتحاد للاطلاع على مهام لجان الأخير.

واطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على مهام لجان الاتحاد وسير أعمالها، كما شدد على ضرورة قيام كل لجنة بممارسة اختصاصها وأداء مهامها وفقاً للأنظمة واللوائح.

وأكد رئيس هيئة الرياضة على أهمية الشفافية في كافة القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الاتحاد ولجانه والحرص على التعاون بين الاتحاد ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.