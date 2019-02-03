شكرا لقرائتكم القادسية يضم نجعي النصر بالإعارة حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة القادسية برئاسة مساعد الزامل التعاقد مع سامي النجعي لاعب النصر وقائد المنتخب السعودي الأولمبي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان النجعي (21 عاماً) هدافاً للمنتخب السعودي للشباب في كأس آسيا 2016، كما حمل شارة القيادة في مونديال الشباب الذي أقيم في كوريا الجنوبية صيف 2017.

وبدأ النجعي الذي يلعب في كافة مناطق الوسط، لعبه مع النصر على مستوى الفريق الأول إبان إشراف الإسباني راؤول كانيدا على النصر عام 2016، ومنحه الكرواتي زوران الفرصة أكثر للمشاركة في القائمة الأساسية وتبع ذلك البرازيلي ريكاردو غوميش، قبل أن يتعرض اللاعب نهاية الموسم الماضي إلى قطع في الرباط الصليبي، ولم يعد إلى التدريبات الجماعية إلا قبل فترة بسيطة.