شكرا لقرائتكم هازارد واثق من نجاح هيغوايين في إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد إيدن هازارد صانع لعب تشيلسي بزميله المنضم حديثا غونزالو هيغوايين بعدما أحرز المهاجم الأرجنتيني هدفين في الفوز 5-صفر على هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وانضم هيغوايين إلى تشيلسي الشهر الماضي وتعافى النادي اللندني من خسارته 4-صفر على بورنموث الأسبوع الماضي، وقدم عرضا رائعا أمام هدرسفيلد، وسجل هازارد وزميله هيغوايين هدفين لكل منهما.

وقال اللاعب البلجيكي لمحطة النادي التلفزيونية: كنا جميعا في حاجة إلى ذلك. أدينا بشكل رائع لذا نحن سعداء بالنتيجة وبأسلوب لعبنا، خاصة بعد مباراة يوم الأربعاء، لقد كان الأمر صعبا لكن أعتقد أن المدرب كان يريدنا أن نرد بقوة وهذا ما حدث.

وتدرب هيغوايين تحت قيادة ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي عندما كان في نابولي، وأحرز 38 هدفا في موسمهما الأخير معا في 2015-2016.

وأكد هازارد أنه استفاد من المران مع هيغوايين لحوالي عشرة أهداف، وأكد ثقته في نجاح اللاعب الأرجنتيني في إنجلترا.

وقال هازارد: تدربنا لمدة عشرة أيام. إنه مهاجم رائع ويستطيع الاستحواذ على الكرة، ويستطيع اللعب من لمسة واحدة ويتحلى بالذكاء. في منطقة الجزاء هو لا يصدق ويستطيع تسجيل الكثير من الأهداف.

وسيلعب تشيلسي في الجولة المقبلة في ضيافة مانشستر سيتي، بينما فاز فريق هازارد 2-صفر في لقاء الدور الأول في ستامفورد بريدج في ديسمبر 2018.