شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية مشددة قبل لقاء الأهلى والصفاقسى بنهائى سيدات البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد استاد القاهرة تعزيزات أمنية قوية وصلت إلى حد تفتيش أولياء الأمور داخل الصالة المغطاة التى ستستضيف نهائى البطولة العربية لسيدات الطائرة بين الأهلى والصفاقسى التونسى، المقرر لها الثامنة مساء.
جدير بالذكر أن اتحاد الطائرة أعلن عن إقامة النهائى بدون جمهور، واقتصار الحضور على أولياء الأمور و300 فرد من أعضاء الجمعية العمومية للأهلى.
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