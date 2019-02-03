السقا يوجه رسالة للحضرى.. والسد العالى يرد: "حبيبي يا أبو قلب ميت"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللاعب عصام الحضرى، حارس مرمى فريق النجوم، جمهوره خلال ممارسته تدريبات قوية مع زملاؤه. ظهر عصام الحضرى، مع زملاؤه من حراس المرمى لفريق النجوم، خلال تأديتهم التمرينات، وعلق الفنان أحمد السقا:"عاش ياعالمي"، ليرد الحضرى قائلاً:"حبيبي يا أبو قلب ميت يا نجم النجوم والله".

السقا والحضرى يذكر أن الحضري أعلن العدول عن قرار الاعتزال الدولى وأنه تحت أمر المنتخب فى أى وقت فى منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019. وكان قد أنهى نادي النجوم ، قيد الحارس الدولى عصام الحضرى فى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، ليصبح من حق الحارس المشاركة فى مباريات فريقه المقبلة، ويستعد النجوم لمواجهة الزمالك يوم 9 فبراير المقبل، على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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