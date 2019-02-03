شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة تحكيمية متوسطة للحكم الموزمبيقي سيلسو في لقاء الزمالك وجوروماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جوروماهيا * الزمالك

المسابقة : الجولة الأولي دور المجموعات بالكونفدرالية

نتيجة المباراة : أربعه أهداف مقابل هدفين لصالح جوروماهيا

حكم ساحة : سيلسو الفاكو

المساعد الأول : شارديق مارنجيولي

المساعد الثاني : يالوي زاكارايس

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : سيلسو الفاكو

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القرارات الفنية: أداء فني متوسط لحكم المباراة نتيجة عدم احتساب المخالفات بمعيار واحد وقله الخبرة كان لها دور كبير في كثره الأخطاء تغاضي الحكم عن احتساب لمسه يد واضحة علي لاعب الزمالك محمود الونش علي حدود منطقه الجزاء في الدقيقة 13 نتيجة التمركز الخاطئ ، وفي الدقيقة 75 يتغاضي الحكم عن احتساب ركله جزاء صحيحة لصالح الزمالك نتيجة عرقله من مدافع جوروماهيا ضد لاعب الزمالك كريم أحداد علي الرغم من تواجد الحكم في المكان الصحيح . كما تغاضي عن احتساب كله جزاء لصالح جوروماهيا نتيجة دفع واضح من لاعب الزمالك الونش ضد مهاجم جوروماهياالعقوبات الانضباطية: تغاضي الحكم عن إنذار لاعب جورماهيا اوموندي في الدقيقة 23 ومخالفه واضحة وأقصي درجات التهور ضد لاعب الزمالك عبدالله جمعه وفي الدقيقة 30 يتغاضي أيضا عن إنذار نفس اللاعب للعب بتهور.

وانذر الحكم لاعب الزمالك طارق حامد للعب بتهور في الدقيقه 3 من الشوط الأول، و ثنائى جوروماهيا اوموندي و توسنجي في الدقائق 70 ,93 لتأخير استئناف اللعب .

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اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية ممتازة لحكم المباراة ويتميز بالرشاقة والمرونة وسرعة الانطلاق من الثبات خاصة في الهجوم المعاكس. عنصر مبدأ إتاحة الفرصة: نجح الحكم في تقدير مبدأ إتاحة الفرصة وذلك في الدقائق 67 بتقدير صحيحالتعاون مع طاقم التحكيم: تعاون جيد مع الحكام المساعدين ومشاهدة كل إشارات الحكام المساعديندرجه صعوبة المباراة: مباراة صعبة المستوي نتيجة الأحداث داخل ميدان اللعب وأهميتها علي سلم الترتيب. ما يجب تطويره في أداء الحكم: التمييز بين الأخطاء خاصة داخل منطقه الجزاء والتمييز بين الإهمال والتهور في العقوبات الانضباطية

تقييم الحكمان المساعدان :

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المساعد الأول.: أشار علي حالات التسلل في الدقائق9 و 19 و 45 , 61 , 74 بتقدير صحيح وأشار باستمرار اللعب في الدقيقة 48 بتقدير ممتازالمساعد الثاني: أشار على حالات التسلل في الدقائق 28 , 49 , 54 , 84 ,87 ,88 وتعاون في احتساب مخالفه بالقرب منه في الدقائق 46 ,78 بتقدير صحيحالتقييم بالدرجات: حكم المباراة 7.5 /10 المساعد الأول 8.5 / 10 المساعد الثاني 8.5 / 10.