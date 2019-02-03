شكرا لقرائتكم خبر عن لهيطة يكشف موعد ظهور القميص الجديد للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن المعسكر القادم للمنتخب الوطني، خلال الفترة بين 18 حتى 26 مارس، سيشهد ظهور القميص الجديد للمنتخب.

وأكد إيهاب لهيطة أن اتحاد الكرة نجح في التعاقد مع شركة ألمانية كبيرة العالمية للملابس الرياضية لمدة 4 سنوات تبدأ من العام الحالي حتى كأس العالم القادم 2022.