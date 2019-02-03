لهيطة يكشف موعد ظهور القميص الجديد للفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن المعسكر القادم للمنتخب الوطني، خلال الفترة بين 18 حتى 26 مارس، سيشهد ظهور القميص الجديد للمنتخب.
وأكد إيهاب لهيطة أن اتحاد الكرة نجح في التعاقد مع شركة ألمانية كبيرة العالمية للملابس الرياضية لمدة 4 سنوات تبدأ من العام الحالي حتى كأس العالم القادم 2022.
يخوض منتخب مصر مباراتين الأولى أمام النيجر يوم 22 أو 23 أو 24 مارس المقبل فى الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ثم ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس.
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