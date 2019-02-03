شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يقرر خوض الزمالك مران غدا بكينيا بعد رباعية جورماهيا قبل العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، آخر مران له فى كينيا غدا الإثنين، بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين من جورماهيا الكينى، فى أولى مباريات الفريق الأبيض بالمجموعة الرابعة من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فضل السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك، خوض الفريق لمرانه غدا بشكل طبيعى بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة على أن يخضع الأساسيين لتدريبات استشفائية ويخوض البدلاء والمستبعدين تدريبات بدنية قوية على أن يحصل الفريق الأبيض على راحة سلبية بعد غد الثلاثاء فى يوم الوصول إلى القاهرة على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعبه يوم الأربعاء القادم، استعداداً لمواجهة نجوم إف سى، فى المباراة التى ستقام بين الفريقين، السبت المقبل، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.