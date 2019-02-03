بعد سقوط الزمالك برباعية.. تعليقات نارية من الغندور وعفيفي والمستكاوي وياسمين الخطيب

كتب: ضياء السقا

تلقى نادي الزمالك هزيمة ثقيلة من جورماهيا الكيني، بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما، عصر الأحد، على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت المباراة أخطاء دفاعية فادحة للزمالك، وقدم النادي الأبيض واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم.

رسالة من خالد الغندور

من جانبه قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه بتويتر: "مباراة سيئة بمعنى الكلمة من الجميع وعلى رأسهم جروس".

وأضاف: "دي بداية مباريات المجموعة و الأهم الصعود لدور الثمانية و لكن الاصعب انك تخسر النهائي و بالتالي البطولة.. لسه بدري".

ووجه الغندور رسالة للزمالكاوية، قائلا: "جمهور الزمالك كونوا في ظهر الفريق هناك فرق بتخسر و تتعادل في اول اللقاءات و تعود مرة اخري و تصل و لا تنظروا للكارهين او الاعلام المحبط و الكاره لنجاحك وتصدرك".

عفيفي يكشف أسباب الهزيمة

فيما كشف الإعلامي أحمد عفيفي، المعروف بتشجيعه للزمالك، أسباب خسارة النادي الأبيض قائلا: "معظم أسباب اللي حصل حاجات قديمة شوفناها كلها قبل كده.. الزمالك لما بيبقى في إيده يخلص الماتش بيستسهل ويدخل الخصم (مهما كان ضعيف ومستسلم) الجيم ..قديمة".

وأضاف عبر صفحته "الكورة مع عفيفي": "الزمالك عنده مشكلة في الارتداد الدفاعي مالهاش حل في الماتشات الصعبة (أو اللي بيخليها الزمالك صعبة) إلا اللعب بـ٣ في نص الملعب لتغطية عبد الله بالذات المحروم من المساندة الدفاعية لكهربا معظم الوقت .. قديمة.

وتابع: "كهربا شخصيًا بيضيع وبيفقد الكورة معظم الماتش بمنتهى السهولة.. قديمة.. الزمالك في أوقات بيحتاج بس يقف على الكورة ويدورها وبدلا من الاستحواذ وفرض السيطرة بيلجأ لكرات مباشرة سريعة طويلة بتتقطع بسرعة وترتد فيتحول الماتش لاحداث بتحصل في نص ملعب الزمالك .. قديمة".

وواصل المتحدث الرسمي لبيراميدز: "لاعب عائد من فترة غياب فمش بس ميبقاش ١٠٠٪؜ لا ده يحسسك أنه أول مرة يلعب كورة كأن مفيش حاجة اسمها تمرين .. قديمة".

وأكد عفيفي: "حاجتين بس حصلوا النهاردة لأول مرة.. النقاز عنده مشكلة شخصية مأثرة عليه تمامًا.. وكل الحاجات القديمة حصلت النهاردة مع بعض وفي نفس الوقت".

وختم الإعلامي تحليله قائلا: "الخلاصة .. فريق الزمالك قوي ومستقر بس عنده مشاكل لا أراه يسعى لحلها بل أراه معتمد على أن في كل ماتش أكيد مش كل المشاكل هتحضر كلها فالدنيا هتمشي .. اهي ممشيتش.. الزمالك لازم فنيًا يعالج حاجات كتير ونفسيًا ميسمحش للهزيمة تلقي بظلال نفسية أبعد من نتيجتها الرقمية وتأثيرها على وضعية المجموعة اللي لسه فيها ١٥ نقطة في الملعب".

سخرية ياسمين الخطيب

أما الإعلامية الزمالكاوية ياسمين الخطيب، علقت على خسارة الزمالك عبر حسابها بتويتر، قائلة: "أربعة؟! إيه اليوم المدهول ده".

المستكاوي: أداء الزمالك لوغاريتم

وفي سياق متصل، قال الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، عبر حسابه بتويتر: ‏"أداء الزمالك لوغاريتم أمام جورماهيا.. أخطاء دفاعية في التمركز وفي نقص عدد المدافعين وهجوم يهدر فرص سهلة، وتشكيل وتغيير سيئ بحثا عن هجوم، بينما البحث كان واجبا عن الدفاع والفريق لا يتحكم في إيقاعه.. وكل هذا رغم تقدم الفريق بهدف مبكّر جدا".

ويلعب الزمالك في المجوعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي، وجورماهيا الكيني.

وبذلك تصدر الفريق الكيني المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تذيل الزمالك الترتيب بدون رصيد.

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