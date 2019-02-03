أول تعليق من مجلس الزمالك بعد السقوط برباعية في الكونفدرالية

أكد أسماعيل يوسف ، عضو مجلس ادارة الزمالك ، والقائم بمهام أمين الصندوق ، بأن تم أغلاق ملف مباراة جورماهيا الكينى بعد انتهاء اللقاء ، وأن الخسارة لن تمنع الفارس الأبيض من التأهل الى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وأشار تيجانا بأن ، لديه ثقة كاملة في تأهل الزمالك وتخطى دور المجموعات ، والفريق قادر على أن يحصد 15 نقطة والفوز في المباريات الخمسة المتبقية له بالمجموعة .

وكشف عضو مجلس ادارة الزمالك ، بانه حرص على الحديث مع اللاعبين فور انتهاء اللقاء مباشرة ، للتأكيد لهم على ثقة الادارة في قدراتهم وامكانيتهم على التعويض خلال المواجهات المتبقية بالمجموعة ، مشيرا بانه طلب منهم أغلاق ملف اللقاء ، وانه علي ثقه أنهم رجاله وعلي قدر تحمل المسئولية