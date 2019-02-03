فيفا يهدد المصري بخصم 6 نقاط وإيقاف القيد

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أخطرت المحكمة الرياضية الدولية نادي المصري البورسعيدي، برفض الاستئناف المقدم في قضية النيجيري جودي إنيكي لاعب الفريق السابق، الذي تقدم بشكوى للحصول على مستحقاته المقدرة ب400 ألف دولار.
وأصبح النادي البورسعيدي، مطالب بدفع مستحقات اللاعب، قبل موعد 18 مارس المقبل، وإلا سوف يتعرض للعقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصم 6 نقاط، وإيقاف القيد.
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