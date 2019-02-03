كروس يغيب عن قائمة ريال مدريد أمام ديورتيفو ألافيس

أعلن المدير الفني لريال مدريد، سانتياغو سولاري، عن قائمة فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس المقررة اليوم الأحد في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وكان الألماني توني كروس أبرز الغائبين عنها، حيث قرر المدرب الأرجنتيني إراحته.

كما غاب أيضاً عن قائمة “الملكي” كل من داني كاربخال والفرنسي رافائيل فاران للإيقاف، بالإضافة إلى فيدريكو فالفيردي وإبراهيم دياز بقرار فني.

وكان وجود ماريانو دياز ولاعب الوسط خابيير سانشيز لتعويض غياب كاربخال وفاران، من أبرز المستجدات في قائمة سولاري التي ضمت 20 لاعباً وسيتعين على المدرب استبعاد اثنين منها في اللحظات الأخيرة.

كما غاب عن القائمة بداعي الإصابة كل من خيسوس باييخو والحارس لوكا زيدان.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس كلا من تيبو كورتوا وكيلور نافاس، ودييجو ألتوبي، و ألفارو أودريوزولا، وسرخيو راموس، وناتشو فيرنانديز، وخابيير سانشيز، ومارسيلو، وسرخيو ريجيلون، وكاسيميرو، وماركوس يورنتي،وداني سيبايوس، ولوكا مودريتش، وإيسكو ألاركون، وماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكيز، وجاريث بيل، وفينيسيوس، وكريم بنزيمة، وماريانو دياز.