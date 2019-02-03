إدارة مانشستر يونايتد تحسم موقفها من بقاء سولشار

أعلن المدرب المؤقت لنادي مانشستر يونايتد، النروجي أولي غونار سولشار، المعار من مولده النروجي حتى نهاية الموسم، بأن مسؤولي النادي الأخير يأملون في بقائه طويلاً في صفوف “الشياطين الحمر”.

وقال سولشارر: “عندما اتصلت بمالك نادي مولده لأعلمه بأن مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدماتي، كان يدرك بأن ذلك كان حلماً بالنسبة إليّ، وقال لي ‘إذهب واستمتع وأرجوك لا تعود'”.

وأضاف المدرب النرويجي: “مالكا النادي تمنيا لي الأفضل في مسيرتي وكان الأمر رائعاً، لأنهما سمحا لي بعيش هذه التجربة.. إذا عدت إلى مولده، سأبذل قصارى جهدي لكن الأمر يتعلق بتاريخ العودة”.

وإذا كان مهاجم مانشستر يونايتد السابق وصاحب الهدف الشهير الذي منح فريقه دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني 2-1 في نهائي عام 1999 يؤكد بأن “كل الأمور رائعة حتى الآن، فهو يأمل في رؤية عائلته التي بقيت في النروج قريباً”، وقال: “انها النقطة السلبية الوحيدة في عملي”.

وعلى الرغم من فوز مانشستر يونايتد في ثماني مباريات وتعادله في واحدة منذ ان استلم سولشار تدريبه خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، فإنه ليس واثقاً من البقاء بشكل نهائي مدرباً للفريق في نهاية الموسم.