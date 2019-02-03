كريم مأمون يتوج ببطولة سوهو سكوير للتنس

كريم محمد مأمون كتب – محمد صبحي توج كريم محمد مأمون لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي اليوم الأحد بلقب بطولة سوهو سكوير (2) للتنس. بطولة سوهو سكوير (2) للتنس. ونجح كريم في تحقيق الفوز على الأمريكي بيتير كوبليت بنتيجة شوطين دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم.

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