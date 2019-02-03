مصر تتوج بفضية الفرق فى بطولة البحر المتوسط للسلاح

كتب - محمد صبحي توج منتخب مصر للسلاح اليوم الأحد بالمركز الثالث والميدالية الفضية في منافسات بطولة البحر المتوسط لسلاح منافسات بطولة البحر المتوسط لسلاحالمبارزة للشباب والمقامة فى إيطاليا. بهذا تنهى مصر البطولة بـ 4 ميداليات ما بين ذهبية وفضية وبرونزيتان.

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