بالصور كوميكس أهلاوية تسخر من هزيمة الزمالك الكونفدرالية

الزمالك كتب: محمود القاضي سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هزيمة نادي الزمالك أمام جورماهيا الكينى، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر الأحد، بالعاصمة الكينية. وتلقي الزمالك لهزيمة قاسية برباعية مقابل هدفين فى الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بالكونفدرالية. علق ناشط باسم المصري على موقع التدوين العالمي " تويتر" قائلًا" أنا لما بحب اتسلي محبش أزأز لب.. بتفرج على الزمالك وهو بيتغلب". وقال آخر باسم مغترب " بيقولك المهاجم وهو داخل على حارس الزمالك يجيب الجول ، جنش قاله: أنا مش هصد الكورة غير لما الأهلي يلعب مؤجلاته. قامت ناشطة باسم فاطمة بالسخرية من نتيجة مباراة الزمالك، على طريقة الفنان محمد رمضان " أفريقيا يا زمالك ،، جورماهيا جورماهيا جورماهيا" وعلق مغرد باسم محمد جودة قائلا" يا زمالك لو الكونفدرالية صغيرة عليك نلعبك فى دوري أبطال أوروبا"

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