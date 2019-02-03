شاهد..أجويرو يحقق رقما تاريخيا بالدوري الإنجليزي

سيرخيو أجويرو

كتب - محمد معتز صلاح الدين

سجل سيرخيو أجويرو الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك أرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإتحاد في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وحقق أجويرو رقما قياسيا بعد تسجيله الهدف الأول في شباك أرسنال في الثانية 48، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل هدفين في مباراتين

متتاليتين قبل أن تأتي الدقيقة الأولى من المباراة، بعدما سجل هدف فريقه الأول في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، في الثانية 25 من عمر المباراة.

شاهد هدفه في شباك نيوكاسل بالجولة الماضية..

شاهد هدف في أرسنال..