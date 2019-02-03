شاهد..أجويرو يحقق رقما تاريخيا بالدوري الإنجليزي

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سجل سيرخيو أجويرو الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك أرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإتحاد في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
وحقق أجويرو رقما قياسيا بعد تسجيله الهدف الأول في شباك أرسنال في الثانية 48، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل هدفين في مباراتين
شاهد هدفه في شباك نيوكاسل بالجولة الماضية..
شاهد هدف في أرسنال..
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