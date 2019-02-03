شاهد.. إبراهيم فايق: جروس يتحمل نتيجة الهزيمة أمام جورماهيا

كتب- عادل أبو الفضل

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن فريق الزمالك عانى من قلة التركيز بشكل واضح، خلال مواجهته أمام جورماهيا الكيني، في افتتاح مباريات الفريق الابيض بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية والتي انتهت بهزيمته

بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "حالة من فقدان الثقة وفقدان لحساسية التمركز الدفاعي للاعبي

الزمالك".

وواصل "أداء الزمالك كان مفاجئا، وظهر اللاعبون وكأنهم لم يفكروا في الخصم أو يمنحوه القدر الكافي من التقدير قبل المباراة".

وأردف "كريستيان جروس المدير الفني للزمالك يتحمل جزءا كبيرا من النتيجة والأداء، والزمالك لديه أداء أفضل والكرة بها الخسارة والمكسب".