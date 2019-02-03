اونلاين | بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم الأحد 3 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم الأحد 3 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ميركاتو هادىء في الشتاء، انتهى رسميًا بانقضاء شهر يناير، وشهدت تدعيمات متباينة لفرق الدوريات الأوروبية الكبرى، أملًا في ظهور أفضل فيما تبقى من عمر موسم 2018/2019 الحالي. ولم يشهد ميركاتو الشتاء صفقات استثنائية كما كان الحال في موسم 2017/2018، عندما انتقل البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة، فان دايك إلى ليفربول وسانشيز إلى مانشستر يونايتد، لكنه شهد بعض الانتقالات الملفتة، تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعي وعشاق كرة القدم لمشاهدة قمة مانشستر سيتي وأرسنال، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني، في إطار منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي

ويمكن مشاهدة المباراة، فى السادسة والنصف مساءً، على ملعب «الاتحاد»، معقل «السيتيزين»، على قنوات "بي إن سبورت".

ومن المنتظر أن يعود محمد النني لمقاعد بدلاء المدفعجية فى هذه المباراة بعدما بدأ أساسيًا في اللقاء الماضي، ويبحث بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، عن اعتلاء قمة الهدافين، حيث يمتلك 15 هدفًا وبفارق هدف واحد عن محمد صلاح، لاعب ليفربول، المتصدر للقائمة.