اونلاين | كورة أون لاين مشاهدة مباراة حسنية أكادير والرجاء الكونفدرالية|بث مباشر مشاهدة الرجاء وحسينه اغادير الآن يلا شوت الأسطورة

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مشاهدة مباراة حسنية أكادير والرجاء في الكونفدرالية

سيقود المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الرجاء البيضاوي في أول مباراة، أمام حسنية أكادير، الأحد، في الجولة الأولى لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ولم يكن من حق كارتيرون أن يقود الرجاء في مباراة حسنية أكادير، لعدم فسخ عقد المدرب الإسباني المقال، خوان كارلوس جاريدو، قبل أن يتم فك الارتباط به رسميا، الجمعة.

مشاهدة مباراة حسنية أكادير والرجاء في الكونفدرالية

مشاهدة مباراة حسنية أكادير والرجاء في الكونفدرالية

مشاهدة مباراة حسنية أكادير والرجاء في الكونفدرالية

مشاهدة مباراة حسنية أكادير والرجاء في الكونفدرالية

وأفسح فسخ التعاقد مع جاريدو، المجال أمام كارتيون ليظهر لأول مرة مع الفريق البيضاوي، بعد أن كان المدرب المساعد يوسف سفري، مرشحا ليكون على دكة الاحتياط.

وكان كارتيرون قد أكد في أول تصريح له بعد تعاقده مع الرجاء، أنه متلهف لبدء مشواره مع فريقه الجديد.