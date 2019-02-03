اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الرجاء وحسنية اكادير بث مباشر بتاريخ 03-02-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية

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حسنية اكادير Vs الرجاء الرياضي. البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور المجموعات – الجولة الأولى). القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1 . الملعب : ملعب أدرار . المعلق : جواد بدة . موعد المباراة : 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:00 مساءاً بتوقيت مصر . 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 6:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:00 مساءاً بتوقيت العراق . 6:00 مساءاً بتوقيت السودان . 7:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:00 مساءاً بتوقيت تونس . 5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

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