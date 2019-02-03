اونلاين | رابط كول كورة coolkora بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم 3_ 2 _ 2019

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تقدم بوابة الخليج 365 الإخبارية خدمة البث المباشر للمباراة القوية والمرتقبة التي تجمع كلاً من مانشستر سيتي ضد أرسنال الإنجليزي ، علي ملعب الإتحاد معقل السيتيزين ، في إطار قمة منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" .
بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم 3_ 2 _ 2019
ويدخل أصحاب الأرض والضيافة اللقاء بهدف الفوز والحصول علي الثلاث نقاط من أجل إستعادة الوصافة من توتنهام هوتسبير ومواصلة الصراع مع ليفربول علي صدارة جدول الترتيب ، إضافة إلي مصالحة الجماهير عقب الخسارة المقاجئة الأخيرة ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1/2 خلال الجولة الماضية ، ليعود الفارق إلي 7 نقاط مرة أخري بين السيتيزين الذي هبط للمركز الثالث وليفربول صاحب الصدارة .
فيما يأمل أرسنال في تحقيق الفوز علي مضيفه وخطف الثلاث نقاط من أجل إنهاء نغمة الخسارة ضد كتيبة جوارديولا خلال أخر 4 مواجهات علي التوالي ، إضافة إلي الأستمرار في لعبة الكراسي الموسقية بمقدمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الأقوي في العالم .
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