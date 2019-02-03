اونلاين | شاهدها الان .. مباراة الصفاقسي ضد النجم الساحلي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهدها الان .. مباراة الصفاقسي ضد النجم الساحلي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهدها الان .. مباراة الصفاقسي ضد النجم الساحلي بث مباشر

يلتقي النجم الساحلي التونسي مع نظيره الصفاقسي التونسي، بعد قليل في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على الملعب الأولمبي بسوسة.

شاهدها الان .. مباراة الصفاقسي ضد النجم الساحلي بث مباشر

ويقع النجم الساحلي ونظيره الصفاقسي في المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية بجانب كل من ساليتاس البوركيني وإينوجو رينجرز النيجيري.

شاهدها الان .. مباراة الصفاقسي ضد النجم الساحلي بث مباشر

وكان رود كرول، المدير الفني للصفاقسي، اعترف بصعوبة مواجهة النجم الساحلي، اليوم الأحد، في افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

شاهدها الان .. مباراة الصفاقسي ضد النجم الساحلي بث مباشر

وقال كرول خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لاعبو النجم الساحلي يتمتعون بخبرة كبيرة في المسابقة القارية، نمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب".

وتابع "عاقدون العزم على إسقاط النجم الساحلي، والتوقيع على بداية موفقة في دور المجموعات".

وواصل "القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة مع النجم الساحلي وساليتاس وإينوجو رينجرز، حظوظ الترشح قائمة لكافة الأندية".