اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر على BEIN SPORTS |يلا شوت يوتيوب HD بدون تقطيع koraonline

- ليفربول سيكون أكبر المستفيدين من الفرق الأربعة في حالة فوز الجانرز، حيث سيحافظ على فارق الخمس نقاط بينه وبين مانشستر سيتي، قبل أن يلعب الريدز أمام وست هام يونايتد مساء الاثنين، وإذا فاز ليفربول سيبتعد بالصدارة، حيث سيصل الفارق بينهم إلى 8 نقاط، وفي حالة تعادل الريدز سيكون الفارق 6 نقاط.

- بعد أن حقق توتنهام نتيجة الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، ورفع رصيده إلى 57 في وصافة البريميرليج مؤقتاً، سيكون رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مُساندين للفريق اللندني على الرغم من العداوة بين الفريقين، حتى يحتفظ توتنهام بوصافة الدوري الإنجليزي في حالة خسارة مانشستر سيتي الذي سيظل في المركز الثالث.

- سيستفيد أرسنال نفسه في حالة تحقيق الفوز على السيتي، حيث سيرفع الفريق اللندني رصيده إلى 50 نقطة ليتساوى مع تشيلسي في عدد النقاط في المركز الرابع.

فوز مانشستر سيتي

- مانشستر سيتي سيمنح غريمه التقليدي مانشستر يونايتد فرصة كبيرة في حالة الفوز على الجانرز في قمة الجولة الـ25 من البريميرليج، حيث سيحتاج اليونايتد أن يفوز على نظيره ليستر سيتي في المباراة التي ستجمعهم قبل انطلاق قمة السيتي والأرسنال، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة وبذلك سيحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

- تشيلسي أيضاً سيكون أحد المستفيدين من تفوق السيتي على أرسنال، حيث سيحافظ البلوز على المركز الرابع بدون شريك برصيد 50 نقطة، حيث سيتوقف رصيد الجانرز عند النقطة 47.

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يواجه مانشستر سيتي نظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد، بملعب “الاتحاد” في قمة مباريات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.