اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر على BEIN SPORTS |يلا شوت يوتيوب HD بدون تقطيع koraonline

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- ليفربول سيكون أكبر المستفيدين من الفرق الأربعة في حالة فوز الجانرز، حيث سيحافظ على فارق الخمس نقاط بينه وبين مانشستر سيتي، قبل أن يلعب الريدز أمام وست هام يونايتد مساء الاثنين، وإذا فاز ليفربول سيبتعد بالصدارة، حيث سيصل الفارق بينهم إلى 8 نقاط، وفي حالة تعادل الريدز سيكون الفارق 6 نقاط.
- بعد أن حقق توتنهام نتيجة الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، ورفع رصيده إلى 57 في وصافة البريميرليج مؤقتاً، سيكون رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مُساندين للفريق اللندني على الرغم من العداوة بين الفريقين، حتى يحتفظ توتنهام بوصافة الدوري الإنجليزي في حالة خسارة مانشستر سيتي الذي سيظل في المركز الثالث.
- سيستفيد أرسنال نفسه في حالة تحقيق الفوز على السيتي، حيث سيرفع الفريق اللندني رصيده إلى 50 نقطة ليتساوى مع تشيلسي في عدد النقاط في المركز الرابع.
فوز مانشستر سيتي
- مانشستر سيتي سيمنح غريمه التقليدي مانشستر يونايتد فرصة كبيرة في حالة الفوز على الجانرز في قمة الجولة الـ25 من البريميرليج، حيث سيحتاج اليونايتد أن يفوز على نظيره ليستر سيتي في المباراة التي ستجمعهم قبل انطلاق قمة السيتي والأرسنال، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة وبذلك سيحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.
- تشيلسي أيضاً سيكون أحد المستفيدين من تفوق السيتي على أرسنال، حيث سيحافظ البلوز على المركز الرابع بدون شريك برصيد 50 نقطة، حيث سيتوقف رصيد الجانرز عند النقطة 47.كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر على BEIN SPORTS |يلا شوت يوتيوب HD بدون تقطيع koraonline
يواجه مانشستر سيتي نظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد، بملعب “الاتحاد” في قمة مباريات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب أمس على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وخسر مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 2، بينما تغلب آرسنال على كارديف سيتي بالنتيجة ذاتها.
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وتراجع سيتي للمركز الثالث برصيد 56 نقطة، حيث ارتقى توتنهام للوصافة برصيد 57 نقطة بعد فوزه على نيوكاسل، ويتربع ليفربول على القمة برصيد 61 نقطة قبل مواجهة وست هام.
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موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال والقنوات الناقلة:-
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 25).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : الاتحاد .
المعلق : خالد الحدي .
نتيجة مباراة الذهاب : آرسنال (0-2) مانشستر سيتي.
موعد المباراة :
7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:30 مساءاً بتوقيت مصر .
6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
7:30 مساءاً بتوقيت العراق .
6:30 مساءاً بتوقيت السودان .
7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
5:30 مساءاً بتوقيت تونس .
5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
7:30 مساءاً بتوقيت قطر.
4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
أما آرسنال فيسعى للثأر من مانشستر سيتي بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل، بجانب حصد النقاط الثلاث للبقاء في صراع المنافسة على التأهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
تنطلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة 2 beIN SPORTS، بتعليق خالد الحدي.
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