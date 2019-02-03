رياضة | أرسنال يدرك التعادل سريعا أمام مانشستر سيتي عبر "كوتشليني" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يدرك التعادل سريعا أمام مانشستر سيتي عبر "كوتشليني" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجل أرسنال هدف التعادل في مرمى مانشستر سيتي في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف السيتي الأول في الدقيقة الأولى من مباراة أرسنال عبر الأرجنيتني سيرجيو أجويرو.
وسجل لوران كوتشليني هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.
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