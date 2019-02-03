رياضة | خاص - جروس: هناك وقفة مع المقصرين في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - جروس: هناك وقفة مع المقصرين في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري كريستان جروس المدير الفني للفريق الأول بالزمالك من اللاعبين إغلاق صفحة الهزيمة من جورماهيا الكيني في الجولة بالكونفيدرالية.

وقال جروس في تصريحات خاصة :طالبت اللاعبين بغلق صفحة المباراة ولن أقبل بفقدان أي نقطة أخرى خلال الخمس مباريات المقبلة في دوري المجموعات سواء داخل الأرض أو خارجها، وأنها مباراة للنسيان خاصة أن الظهور بهذا الشكل هو أمر غير معتاد منهم وغير مقبول بالطبع.

واشار جروس إلي أن هناك بعض اللاعبين لم ينفذوا التعليمات التي طلبت منهم خلال اللقاء وهناك وقفة معهم بسبب ذلك والأهم الأن اننا نغلق هذه الصفحة للتركيز في الدوري ومباراة النجوم المقبلة لمواصلة التربع على صدارة المسابقة.

واضاف: الخسارة لن تكون نهاية المطاف ونقاتل على اللقب ، وحديثي عن قوة البطولة ثبت للجميع الأن بعد اداء جورماهيا بلقاء اليوم بغض النظر عن سوء مستوى الزمالك الذي ساعدهم في الفوز رغم أن بدايتنا كانت قوية وتسجيل هدف في بداية اللقاء.