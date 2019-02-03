رياضة | أجويرو يسجل الهدف الأول للمان سيتي في مرمى أرسنال (فيديو)

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سجل مانشستر سيتي الهدف الأول في مرمى أرسنال في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء هدف السيتي الأول في الدقيقة الأولى من مباراة أرسنال عبر الأرجنيتني سيرجيو أجويرو.

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