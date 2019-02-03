كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاريك: هذا هو أفضل لاعب واجهته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مايكل كاريك، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ومساعد مدرب الشياطين الحمر حاليًا، عن اللاعب الأفضل الذي واجهه خلال مسيرته الكروية. وقال كاريك خلال تصريحات صحيفة: "أفضل لاعب لعبت ضده؟ بالتأكيد سيكون واحد من نادي وقال كاريك خلال تصريحات صحيفة: "أفضل لاعب لعبت ضده؟ بالتأكيد سيكون واحد من نادي برشلونة ، ليونيل ميسي ، أندريس إنيستا، تشافي هيرنانديز، سيرجيو بوسكيتس. وأضاف قائلاً: "لعبت أيضا ضد كلارنس سيدروف، وكان هو الآخر رائعا مع الميلان .. لكن سأختار ميسي".

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | كاريك: هذا هو أفضل لاعب واجهته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.