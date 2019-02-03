رياضة | دي يونج يكشف بعض كواليس انتقاله لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يكشف بعض كواليس انتقاله لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي، والذي انضم مؤخرًا لنادي برشلونة الإسباني، على سعادته البالغة بما حققه في مسيرته الكروية حتى الآن.

وقال دي يونجفي تصريحات صحفية: "نعم تحدثت مع لاعبين من برشلونة قبل قراري لكن سيكون من الغريب ذكر أسماءهم الآن".

وبسؤواله.. لماذا اذا كان برشلونة قرارك؟ أجاب: "لأنه حلمي، شرحت ذلك سابقا .. حلمي اللعب في برشلونة وايضا هناك مشروع رياضي مهم مع خيارات كثيرة للعب، لهذا اعتقد قمت بأجمل اختيار من بين الجميع".