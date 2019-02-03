رياضة | أرسنال يزاحم برشلونة من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يزاحم برشلونة من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إسبانية، أن أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، يسعى لتدعيم صفوف فريقه خلال الميركاتو الشتوي الحالي بلاعبين مميزين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إيمري يضغط على إدارة الأرسنال في محاولة لدفع النادي للتعاقد مع لاعبه السابق عندما كان إيمري مدربًا لباريس سان جيرمان الفرنسي، أدريان رابيوت.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي يتقدم الآن على نادي برشلونة الإسباني، في سباق ضم الفرنسي الرائعـ خاصة بعد نجاح البلوجرانا بضم الموهبة الهولندية فرانكي دي يونج من أياكس أمستردام الهولندي.